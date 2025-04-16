Среда, 16 Апреля 2025 13:00

АрмИнфо. Заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц обсудил с представителями Совета Европы (СЕ) во главе с руководителем департамента программ дирекции по координации программ Секретариата Шнуцом Дюра процесс конституционных реформ и возможность организации обсуждений в этом направлении при поддержке СЕ.

Как сообщили в пресс-службе Минюста Армении, касаясь проводимых в стране реформ, стороны отметили важность эффективного взаимодействия с Венецианской комиссией. В этой связи замминистра упомянул о недавних обсуждениях с комиссией, касающихся инициативы по пересмотру законодательства об отчуждении собственности, направленной на обеспечение приоритетных общественных интересов.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в рамках пересмотра законодательства об административных правонарушениях и административном судопроизводстве, в организации мероприятия "Арбитражная неделя" и поддержку сообщества примирителей. Дадунц, оценивая текущее сотрудничество с СЕ и подчеркивая важность реализуемых программ, выделил достигнутые результаты в обеспечении исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), переподготовке примирителей и других сферах.

В завершение встречи стороны обоюдно подчеркнули значимость дальнейшего сотрудничества и договорились о необходимости обсуждения потребностей для продолжения совместной работы.

На встрече также присутствовали заместитель руководителя отдела программ сотрудничества Генерального директората по правам человека и верховенству закона СЕ Лилит Данегян и глава ереванского офиса Совета Европы Максим Лонганге.