Среда, 16 Апреля 2025 12:43

АрмИнфо. Оппозиционный кандидат Вардан Гукасян, возглавлявший список Компартии и набравший среди оппозиционеров большее количество голосов, вновь избран мэром Гюмри.

За Гукасяна проголосовали все присутствующие 18 членов Совета старейшин Гюмри. Представители правящий "ГД" бойкотирует заседание.

Таким образом единый кандидат от оппозиции Вардан Гукасян, ранее проработавший на должности мэра 13 лет Гюмри (1999-2012гг.), спустя 13 лет вновь возглавил второй по величине город Армении.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия "Гражданский договор> (35,47% голосов), однако этого процента было недостаточно для того, чтобы город возглавил кандидат от ГД Сарик Минасян. Объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%.

Сегодня перед первым заседанием Совета старейшин Гюмри кандидат на пост мэра Гюмри от правящей партии <Гражданский договор>, исполняющий обязанности мэра Сарик Минасян потребовал проведения новых, досрочных выборов.