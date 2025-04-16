Среда, 16 Апреля 2025 12:36

АрмИнфо. Одной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина. Об этом 16 апреля в Национальном Собрании РА заявила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян.

По ее словам, одним из направлений этих реформ стало создание Патрульной службы, которая, помимо своей основной функции, должна также оказывать содействие гражданам. В рамках своих полномочий сотрудники Патрульной службы прибегают к различным формам административной ответственности. При наличии фактов мягкого администрирования, полицейские прибегают к ним. В тоже время, как заметила министр, любое мелкое происшествие может впоследствии привести к более крупному, формируя, тем самым, к генерации серьезных рисков, связанных с безопасностью дорожного движения. Саркисян подчеркнула, что во многом благодаря успешной работе патрулей, по итогам прошлого года начала наблюдаться тенденция сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Патрульной службы особенно интенсивно ведут контроль за состоянием дорожного движения на перекрестках дорог и на наиболее оживленных улицах Еревана и других городов страны. Тем не менее, как заметила министр, есть необходимость в модернизации светофоров и других технических средств на тех же перекрестках дорог, что позволит сократить на них количество патрулей, которые могут быть задействованы на других направлениях, в частности, на предупреждение преступлений.