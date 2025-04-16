Среда, 16 Апреля 2025 12:20

АрмИнфо. Посол Франции в Азербайджане Анн Бойон призвала азербайджанские власти освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в бакинских тюрьмах.

"Теперь необходимо подписать мирный договор и освободить произвольно арестованных и военнопленных", - написала Бойон.

Днями ранее, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барров Люксембурге перед встречей глав МИД стран ЕС также призвал Азербайджан подписать мирное соглашение с Арменией и обеспечить освобождение всех армянских пленных.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.