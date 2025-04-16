Среда, 16 Апреля 2025 11:55

АрмИнфо. Парламент Арцаха провел заседание, на котором принял проект изменений в Конституцию республики, согласно которому, обеспечивается преемственность государственных институтов.

Как сообщила армянским СМИ депутат парламента Арцаха Метаксе Акопян, теперь формулировка составлена таким образом, чтобы в любой форс-мажорной ситуации государственные учреждения могли найти решения, и в дальнейшем и не считались незаконными органами.

Она сообщила, что заседание прошло 15 апреля, и в нем приняли участие 30 депутатов, которые единогласно проголосовали за принятие проекта.

"Надеюсь, что это заседание послужит стимулом к тому, чтобы и парламент, и институт президентства стали более жизнеспособными. Изменения могут расширить полномочия президента, но это не значит, что поправки были внесены именно с этой целью", - заключила Акопян.