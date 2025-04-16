Среда, 16 Апреля 2025 11:46

АрмИнфо. Власти Армении хотят внести изменения в порядок аттестации учителей, проект уже находится в обращении. Об этом 16 ноября в Национальном Собрании РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, вносятся, в частности, изменения в саму процедуру аттестации, что позволит еще более повысить эффективность системы.

Министр напомнила, что система добровольной аттестации учителей стартовала в пилотном режиме в 2021 году, после чего в 2023 году проект был запущен в полноценном режиме. В прошлом году аттестация была организована в электронном виде, которая успешно продолжается и сегодня, что позволяет избегать документооборота и ненужной волокиты.

Андреасян подчеркнула, что при применении новшества были проанализированы имеющиеся проблемы в электронной системе, что позволит облегчить участие учителей в процессе аттестации, для которых стали более доступными тесты, чтобы преподаватели могли лучше подготовиться к экзаменам.

Министр заметила также, что по положению на текущий момент аттестацию прошли 20% всех учителей школ Армении, которым значительно повышены заработные платы. Сегодня уже имеются преподаватели зарплата которых приближена к 595 тыс драмам. Улучшилась и сама система начисления заработной платы, что позволит вовлечь в систему аттестации большее количество учителей.