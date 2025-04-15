Вторник, 15 Апреля 2025 17:46

АрмИнфо. Президент Национальной академии наук Армении (НАН РА), академик Ашот Сагян принял делегацию во главе с ректором Северо- Кавказского федерального университета России Дмитрием Беспаловым.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, Сагян, представляя деятельность Академии, в частности, сказал: "Мы придаем важность проведению подобных встреч, которые укрепляют научные связи".

В свою очередь директор Института истории НАН РА Ашот Мелконян упомянул о сотрудничестве возглавляемого им Института и Северо-Кавказского федерального университета, результатом которого стало издание двух монографий, презентации которых запланированы на ближайшее время в Ереване и Ставрополе.

А Дмитрий Беспалов подчеркнул важность сотрудничества с научными учреждениями Армении и пригласил президента Академии Армении посетить Ставрополь с ответным визитом. Стороны обсудили возможности сотрудничества, включая организацию совместных образовательных программ, конференций и школ.