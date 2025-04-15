Вторник, 15 Апреля 2025 17:43

АрмИнфо. Адвокаты экс-командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна подали апелляцию по трем эпизодам на решение суда первой инстанции, по которым их подзащитный был приговоре к 5.5 годам лишения свободы за служебную халатность. Об этом защита Арутюняна сообщила 15 апреля на пресс-конференции в Ереване.

Адвокат Арсен Сардарян отметил, что защита не оспаривает факт получения командованием дивизиона информации от Джалала Арутюняна, что к армянским позициям приближаются "свои", однако, по его мнению, слова, переданные начальником артиллерии армии Геннадием Багдасаряном, могли быть интерпретированы не совсем корректно. Адвокат отметил, что суд не учел данное замечание защиты.

Сардарян добавил, что вышеуказанное подразделение неоднократно покидало свои позиции и отступало без согласования с вышестоящим командованием. "Предположительно, чтобы предотвратить паническое бегство личного состава, Геннадий Багдасарян передал командованию дивизиона информацию о том, что "на позициях находятся свои", основываясь на словах других офицеров, включая Арутюняна", - пояснил адвокат.

В свою очередь другой адвокат защиты Андраник Мнацаканян, что суд допустил ряд других ошибок, которые негативно сказались на ходе дела. По его словам, в доследственном органе была проведена военно-научная экспертиза, которая показала, что если бы командование дивизиона действовало правильно, трагической ситуации можно было бы избежать. Он подчеркнул, что суд проигнорировал выводы этой экспертизы, тем самым принижая ее значимость и создавая неблагоприятные условия для защиты. "Необходимо понимать, что показания свидетелей или способность судьи анализировать факты не могут превышать уровень профессиональной экспертизы, так как для этого требуются специальные навыки", - пояснил Мнацаканян.

Адвокат также отметил, что суд не вызвал экспертов для дальнейшего обоснования своих решений, а объявил свой вердикт, не включая в дело результаты экспертизы.

В свою очередь, адвокат Эдгар Айвазян отметил, что после озвучивания вердикта защита подала ходатайство о том, что Джалал Арутюнян имеет проблемы со здоровьем, вызванные тяжелым ранение во время войны и наказание не созвучно с состоянием здоровья их подзащитного. Однако, по словам адвоката, суд отклонил это ходатайство, представив нелогичные основания для такого решения. Адвокат также обратил внимание, что при выборе наказания суд полностью проигнорировал представленные защитой обстоятельства по части состояния здоровья, приняв во внимание лишь обстоятельство наличия у Джалала двухлетнего ребенка.

Защита Арутюняна сообщила, что обжаловала вердикт суда первой инстанции и надеются, что Апелляционный суд восстановит справедливость и примет оправдательный акт. "Обвинительный акт по этому делу опасен не только для нашего государства тем, что заключает под стражу столь заслуженного человека, но и тем, что ставит армию в целом в уязвимое положение", - резюмировал адвокат Сардарян.

Напомним, что в ходе заседания 6 февраля суд приговорил бывшего командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна, обвиняемый в служебной халатности в ходе 44-дневной войны, к 5,5 годам лишения свободы. Согласно обвинению, действия Джалала Арутюняна стали причиной гибели 20 военнослужащих воинской части Цор, которые оказались под огнем противника. Правоохранительные органы утверждают, что он дал ошибочную команду и принял азербайджанцев в армянской форме за своих солдат, что привело к окружению и гибели армянских военнослужащих.