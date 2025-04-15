Arminfo.info


 Вторник, 15 Апреля 2025 17:41
Наира Бадалян

Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха

Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха

АрмИнфо.  Прокуратура РА в установленном законом порядке рассмотрела представленное сообщение о распространении языка вражды в отношении народа Арцаха. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Республики Армения <Пастинфо>.

Напомним, что накануне Совет по защите прав арцахцев провел в Ереване последовательно две акции протеста - у зданий МИД Армении и Генпрокуратуры Армении. Обращаясь в Генпрокуратуру арцахцы потребовали пресечь разжигание ненависти к беженцам из Нагорного Карабаха. В обращении перечислены случаи проявления вражды к беженцам со стороны, в том числе армянских чиновников. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук АрменииДелегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанцииЗащита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из АрцахаПрокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
Президент Грузии находится с официальным визитом в АзербайджанеПрезидент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народаСпикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к  власти привел народ
Фонд Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному срокуОбвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК АрменииПредставители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НСВ Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в БрюсселеСекретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
Сила одного драма — генеральный партнер DigiCode 2025Сила одного драма — генеральный партнер DigiCode 2025
Серж Саргсян пояснил каким силам он проиграл в 2018 году во время Серж Саргсян пояснил каким силам он проиграл в 2018 году во время "бархатной революции"
Серж Саргсян: Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловалСерж Саргсян: Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловал
Пашинян закрывает страницу нагорно-карабахского конфликта и делает Баку официальное предложениеПашинян закрывает страницу нагорно-карабахского конфликта и делает Баку официальное предложение
Ереван и Лион подписали меморандум о сотрудничествеЕреван и Лион подписали меморандум о сотрудничестве
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Омбудсмен Арцаха: Правительство Армении лишило арцахское население армянского гражданстваОмбудсмен Арцаха: Правительство Армении лишило арцахское население армянского гражданства
С 2018 года на содействие Арцаху и арцахцам выделено $1,3 млрд.: Премьер РАС 2018 года на содействие Арцаху и арцахцам выделено $1,3 млрд.: Премьер РА
Мирзоян провел совещание с послами Армении в странах Европы и Северной АмерикиМирзоян провел совещание с послами Армении в странах Европы и Северной Америки
Омбудсмен Арцаха: Игнорирование прав арцахцев не приведет Армению к миру с АзербайджаномОмбудсмен Арцаха: Игнорирование прав арцахцев не приведет Армению к миру с Азербайджаном
Армения и Иран выступили за дальнейшее расширение диалога на экспертном уровнеАрмения и Иран выступили за дальнейшее расширение диалога на экспертном уровне
Войны не будет: убежден ПашинянВойны не будет: убежден Пашинян
Глава МИД Словении посетит АрмениюГлава МИД Словении посетит Армению
Сотрудники КГД выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кгСотрудники КГД выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кг
В Армении В Армении "накрыта" преступная группировка, похищавшая мошенническим путем средства граждан
Пашинян задумался над созданием в Армении суда присяжныхПашинян задумался над созданием в Армении суда присяжных
Правящая в Армении фракция провалила предложенный оппозицией проект об отмене  системы декларирования доходов физлицПравящая в Армении фракция провалила предложенный оппозицией проект об отмене  системы декларирования доходов физлиц
Весна в Армению вернется с 17 апреля, до этого в ряде районах будет наблюдаться обильный снегопадВесна в Армению вернется с 17 апреля, до этого в ряде районах будет наблюдаться обильный снегопад
В ближайшее время состоится встреча глав парламентов Армении и ГрузииВ ближайшее время состоится встреча глав парламентов Армении и Грузии
Мирзоян: Ереван никогда не был так близок к миру с Баку и АнкаройМирзоян: Ереван никогда не был так близок к миру с Баку и Анкарой
Мирзоян: Армения предложила использовать современные механизмы контроля Азербайджану по маршруту в Нахиджеван через СюникМирзоян: Армения предложила использовать современные механизмы контроля Азербайджану по маршруту в Нахиджеван через Сюник
Мирзоян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном как на армяно-азербайджанской границе, так и в третьей странеМирзоян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном как на армяно-азербайджанской границе, так и в третьей стране
Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю»Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю»
Армения и Литва подписали план сотрудничества между департаментами внутренних дел на 2025 годАрмения и Литва подписали план сотрудничества между департаментами внутренних дел на 2025 год
"Аврора" анонсировала место и время проведения Форума по правам человека и гуманитарной помощи
У экс-судьи Кассационного суда Армении могут изъять часть имуществаУ экс-судьи Кассационного суда Армении могут изъять часть имущества
Пашинян принял министра внутренних дел ЛитвыПашинян принял министра внутренних дел Литвы
21 вопрос включен в повестку заседания Национального Собрания Армении21 вопрос включен в повестку заседания Национального Собрания Армении
Армянский правовой центр осудил решение властей Армении прекратить розыск азербайджанского военного преступника, обезглавившего арцахскго старикаАрмянский правовой центр осудил решение властей Армении прекратить розыск азербайджанского военного преступника, обезглавившего арцахскго старика
Оппозиционер: власти Армении прибегают все к новым ухищрениям, чтобы узаконить свои противоправные действияОппозиционер: власти Армении прибегают все к новым ухищрениям, чтобы узаконить свои противоправные действия
В В "Евронест" отмечают необходимость установления долгосрочного мира в регионе
На Армении надвигается очередной циклонНа Армении надвигается очередной циклон
Омбудсмен культурного наследия: Азербайджан срoвнял с землей арцахское село СаркисашенОмбудсмен культурного наследия: Азербайджан срoвнял с землей арцахское село Саркисашен
Депутат НС: Баку не настроен на заключение мирного договора с ЕреваномДепутат НС: Баку не настроен на заключение мирного договора с Ереваном
Дашнакцаканы проведут традиционное факельное шествие по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян в Османской империиДашнакцаканы проведут традиционное факельное шествие по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи
Безбилетников в транспорте Еревана будут штрафовать - представлен проект законаБезбилетников в транспорте Еревана будут штрафовать - представлен проект закона
Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге уделят особое внимание Армении и АзербайджануГлавы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге уделят особое внимание Армении и Азербайджану
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Сегодня нарушаются права арцахцев, а завтра - всего населения Армении - митинг у ГенпрокуратурыСегодня нарушаются права арцахцев, а завтра - всего населения Армении - митинг у Генпрокуратуры
ВТБ (Армения): Кредиты в рассрочку набирают всё большую популярность среди молодежиВТБ (Армения): Кредиты в рассрочку набирают всё большую популярность среди молодежи
Экоцид в Армении: На этот раз десятки зеленых деревьев срублены в городе МасисЭкоцид в Армении: На этот раз десятки зеленых деревьев срублены в городе Масис
Глава МИД Франции призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армянГлава МИД Франции призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армян
Армения намерена стать участницей Конвенции ОвьедоАрмения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
Совет по защите прав арцахцев потребовал от МИД Армении предпринять конкретные шаги для защиты прав жителей АрцахаСовет по защите прав арцахцев потребовал от МИД Армении предпринять конкретные шаги для защиты прав жителей Арцаха
В Армении будут продлены сроки начала применения закона В Армении будут продлены сроки начала применения закона "Об исполнительном производстве"
Вражеские силы обстреляли дом культуры села Хнацах в СюникеВражеские силы обстреляли дом культуры села Хнацах в Сюнике
Мартун Григорян отказался от мандата в Совете старейшин ГюмриМартун Григорян отказался от мандата в Совете старейшин Гюмри
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Проклятие исторической справедливости - мнениеПроклятие исторической справедливости - мнение
Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшатьсяИскандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
Читать больше
Комментируемые
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с РоссиейАрмянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией
Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломитьШармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить
Дашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола ПашинянаДашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола Пашиняна
Заявление партии Заявление партии "ДОК": Слухи о задержании Вардана Гукасяна не соответствуют действительности





В Армении впервые пройдут Дни культуры КазахстанаВ Армении впервые пройдут Дни культуры Казахстана