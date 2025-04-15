Вторник, 15 Апреля 2025 17:41

АрмИнфо. Прокуратура РА в установленном законом порядке рассмотрела представленное сообщение о распространении языка вражды в отношении народа Арцаха. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Республики Армения <Пастинфо>.

Напомним, что накануне Совет по защите прав арцахцев провел в Ереване последовательно две акции протеста - у зданий МИД Армении и Генпрокуратуры Армении. Обращаясь в Генпрокуратуру арцахцы потребовали пресечь разжигание ненависти к беженцам из Нагорного Карабаха. В обращении перечислены случаи проявления вражды к беженцам со стороны, в том числе армянских чиновников.