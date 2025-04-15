Вторник, 15 Апреля 2025 17:40

АрмИнфо. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправился с официальным визитом в Азербайджан. Это первый зарубежный визит Кавелашвили после избрания президентом.

Как сообщает пресс-служба грузинского президента, в рамках визита Кавелашвили проведет встречи с президентом Азербайджана, а также с премьер-министром и главой парламента. В рамках встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Грузии в конце апреля также посетит Армению. Дата визита пока не определена.