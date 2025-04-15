Вторник, 15 Апреля 2025 17:38

АрмИнфо. Отмечаемый 9 мая День Победы является и днем победы армянского народа. Об этом 15 апреля в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о том, примет ли участие премьер-министр РА Никол Пашинян в торжествах в Москве, особенно на фоне призыва Европейского Союза к странам - кандидатам на вступление в ЕС не участвовать в этих мероприятиях.

Как отметил спикер, армянский народ в годы Второй мировой войне потерял 300 тысяч человек, не говоря уже об участии армян в движениях сопротивления. "Это один из тех дней, которыми мы по праву гордимся, и участие премьер-министра в предстоящих торжествах не может быть связано с ЕС или иными вопросами", - сказал спикер. Он также напомнил, что многие руководители ЕС посещают Москву, встречаются с президентом РФ. Сейчас, к примеру, идут переговоры с США. В этом контексте Симонян призвал учитывать позицию ЕС и позицию официального Еревана. "Давайте не забывать, что в межгосударственных отношениях, будь то с ЕС, Россией или же другой страной, есть позиция Армении, которой мы придерживаемся, и в соответствии с которой продвигаемся вперед", - сказал спикер, добавив, что кому то эта позиция Армении может не понравится, но у страны на сей счет имеются свои интересы.

Отвечая на вопрос о том, в прошлом году Армения не участвовала в подобных мероприятиях, председатель НС отметил, что в прошлый раз участвовать было неудобно. Кроме того, в этом году отмечается юбилей - 80- летие Великой Победы. "Каждый год мир меняется, все меняется. Нельзя сравнивать. Возможно, в следующем году решим не участвовать или же вообще решат это мероприятие не проводить. Кто знает?" - сказал Симонян.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 9 мая на параде Победы в Москве ожидается присутствие более 20 глав стран и правительств.

Напомним, что ЕС запретил кандидатам на вступление в Союз посещать Россию на 9 мая. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москву.