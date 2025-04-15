Вторник, 15 Апреля 2025 17:33

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян до сих пор не понял, что политическую силу в лице партии "Гражданский договор" к власти привел народ. Об этом 15 апреля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя заявления Саргсяна, сделанные им на юбилейном заседании Республиканской партии.

Симонян заметил, что спор между вторым и третьим президентами - Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном о том, кто из них привел "Гражданский договор" к власти, уже давно утратил свою актуальность. В этом споре Серж Саргсян пытается получить дополнительные дивиденды. Но для очевидно, что когда "бывшие" говорят плохое о нынешних, рейтин последних только растет.

Спикер предложил экс-президенту принять участие в следующих выборах лично. "Пусть поучаствует в агитационной компании и дебатах" - сказал Симонян. Что же касается слова "капитулянты", которое очень любит использовать парламентская оппозиция и, в частности, Серж Саргсян, говоря о представителях действующей власти, глава НС отметил: "В таком случае Серж Саргсян <отвергнутый>... Армия в период его правления была оснащена оружием 80- ых годов. При этом они сами жили с внедорожниками 2007 года выпуска и в особняках. Так что пускай лучше говорит. Большей пользы он нам принести не сможет".

Напомним, что в своем выступлении на юбилейном заседании РПА Серж Саргсян коснулся этнической чистки в Арцахе, заметив, что арцахцы были насильственно перемещены, а Арцах был полностью сдан врагу, что свело на нет огромные усилия и жертвы армянского народа за последние три десятилетия. Саргсян напомнил, что исполнительный орган РПА неоднократно подчеркивал, что для преодоления кризисных ситуаций необходимо предпринять соответствующие шаги, и указывал на недопустимость ведения диалога по вопросам, имеющим экзистенциальное значение для армянского народа со стороны правительства, утратившего свою легитимность, поскольку оно не приведет ни к каким положительным результатам. "Мы обратились к армянской общественности, армянам Арцаха, диаспоре, союзникам и партнерам Армении с призывом серьезно оценить ситуацию, вытекающие из нее последствия и начать серию консолидированных обсуждений и действий с целью остановить губительный процесс. Мы призвали международных партнеров руководствоваться своими предыдущими заявлениями о правах арцахских армян, своевременно предпринять адекватные ситуации шаги, целенаправленными и практическими мерами по пресечению преступной практики Азербайджана, недопущению новой трагедии, а также вывести Азербайджан на поле диалога для обсуждения вопросов возвращения арцахских армян на родину под международные гарантии. На последнем съезде нашей партии я уже говорил, что "никто вас не заставлял в стаде коров целовать лоб громче всех кричащего осла. Теперь, принимая во внимание последние события, я хочу продолжить свою мысль: "Не привязывайте осла, которого вы поцеловали к нашей двери. Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловал", - сказал третий президент Армении.