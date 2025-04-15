Вторник, 15 Апреля 2025 17:32

АрмИнфо. Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад о фактах этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе в сентябре 2023 года.

Согласно сообщению Фонда, на подготовительном этапе доклада были проведены работы по сбору фактов, включающие индивидуальные интервью с лицами, насильственно перемещёнными из Арцаха, а также с военнослужащими Армии обороны.

"Были изучены видеоматериалы и другие объективные доказательства по тем же вопросам. Доклад содержит подробный анализ вооружённых нападений, начатых Азербайджаном в Арцахе в сентябре 2023 года, а также преступлений, совершённых Вооружёнными силами Азербайджана против населения Арцаха, его инфраструктуры и культурного наследия. В докладе представлены нападения азербайджанской стороны на мирное население Арцаха, включая детей, а также на гражданские объекты - школы, больницы и жилые дома", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что данный доклад был подготовлен при поддержке благотворительной организации "Армянский Каритас".

Долкад доступен по следующей ссылке: https://tatoyanfoundation.org/zekuyc-adrbejani­koghmic-2023-thvakani-septemberin-arcaxum-ethnik-ztumneri-phasteri-veraberyal/ .