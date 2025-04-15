Вторник, 15 Апреля 2025 16:44

АрмИнфо. На встрече с заместителем председателя Центрального избирательного комитета (ЦИК) Армении Нуне Ованнисян и членом ЦИК Анной Григорян представители международного Института Демократии и Содействия Выборам (IDEA) заявили о намерении наладить сотрудничество с армянским Центризбиркомом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЦИК, директор Европейской региональной программы IDEA Сэм ван дер Стак и руководитель программы Нана Каландадзе озвучили это намерение во время посещения ЦИК. В ответ на инициативу представители Центризбиркома подтвердили свою готовность к совместной работе.