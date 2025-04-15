Вторник, 15 Апреля 2025 16:42

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике. Об этом 15 апреля в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, к сожалению, до сих пор этот вопрос не находит своего разрешения. "С самого начала мы говорили об этом, но до сих пор у нас нет такой комиссии, которая действовала бы в логике постоянных комиссий Национального Собрания", - сказал спикер, добавив, что в задачу комиссии входили бы вопросы, связанные с поведением депутатов. Однако, как подчеркнул Симонян, не следует увязывать вопрос с созданием комиссии с инцидентом с председателем комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном, который в ходе одного из своих брифингов оскорбил журналистку. "Этот вопрос мы не обсуждали, но поскольку он поднят оппозиционными депутатами и журналистским сообществом, очевидно, что проблема будет обсуждена", - заявил председатель НС РА.

Напомним, что 20 марта во время беседы с журналистами в Национальном Собрании Андраник Кочарян оскорбил журналистку Tribune.am Рипсиме Джебеджян. Он, в частности, порекомендовал ей "почистить себе губы". В связи с этим депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян обратился к журналистскому сообществу с призывом бойкотировать деятельность председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна и всех тех депутатов, кто выражает с ним солидарность.