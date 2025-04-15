Вторник, 15 Апреля 2025 16:39

АрмИнфо. В ходе рабочего визита в Брюссель секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и военно-промышленного комплекса.

Григорян представил работу, проводимую правительством Армении по развитию оборонно-промышленного комплекса и отраслевые приоритеты.

В свою очередь Кубилюс подробно представил приоритеты ЕС в сфере обороны и военного производства и план действий, вытекающий из разработанных в их рамках стратегических концепций.

Секретарь Совбеза выразил удовлетворение помощью, оказываемой Армении по линии Европейского фонда мира, подчеркнув ее важность с точки зрения повышения устойчивости Армении.

Напомним, что Совет ЕС 22 июля 2024 года принял первую в истории меру помощи в поддержку Вооружённых сил Армении на сумму 10 миллионов евро по линии Европейского фонда мира (EPF).

Целью этой меры помощи является повышение материально-технического потенциала ВС Армении, а также содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Она также направлена на повышение устойчивости Армении и стимулирования оперативной совместимости ее Вооруженных Сил в случае возможного будущего участия страны в международных военных миссиях и операциях, в том числе развернутых ЕС. Конкретно, принятая мера помощи позволит обеспечить полноценное развертывание палаточного городка для батальонного подразделения. В Еврокомиссии отметили, что принятая сегодня поддержка будет оказана в рамках партнерства ЕС с Арменией, которое основано на общих ценностях и направлено на содействие миру, стабильности и процветанию в Армении и на Южном Кавказе.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования действий в рамках общей внешней политики и политики безопасности, направленных на предотвращение конфликтов, сохранение мира и укрепление международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих государств, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.

Совет ЕС также "дал зеленый свет" на начало диалога о либерализации визового режима с Арменией.