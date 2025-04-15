Вторник, 15 Апреля 2025 16:01

АрмИнфо. Армянский народ в 2018 году проиграл тем силам на Южном Кавказе, которые имели свои расчеты и планы и стремились во что бы то ни стало их реализовать. Об этом на юбилейном заседании РПА по случаю 35-летия основания этой политической силы заявил третий президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян.

Третий президент Армении отметил, что некоторые сейчас обсуждают его слова, сказанные несколько лет назад о захвате власти в 2018 году, что он проиграл не тем, кто сегодня у власти, а гораздо более крупным силам. По его словам, эти люди до сих пор не могу понять, кому же он проиграл.

"С сожалением должен отметить, что после всего, что происходит в нашей стране на наших глазах, и той катастрофы, которая произошла с Арцахом, у них до сих пор не открылись глаза и разум, чтобы наконец осознать, что не только я и наша политическая команда проиграли в этой борьбе, но в конечном итоге проиграли мы как нация.

Мы проиграли тем силам в нашем регионе, которые имели свои расчеты и планы и стремились во что бы то ни стало их реализовать. Те, кого не интересовала та красная линия, которую мы провели с точки зрения наших национальных интересов, те, чьи представления об Армении и Арцахе не соответствовали нашим представлениям. В Армении они нашли кучку предателей и негодяев, которые не знают красных линий и готовы на все ради власти и денег. Они омрачили умы многих людей популизмом, и теперь они не остановятся ни перед чем, пока не выполнят все требования своих хозяев.

Как бы ни было неоспоримо, что мы не единственная страна, где внутренняя нечисть по воле хозяев приносит большие бедствия собственному государству и народу, это все равно не является утешением, не говоря уже о спасении от новой возможной катастрофы, если эта пагубная нечисть не будет отстранена от власти", - продолжил третий президент Армении.

Коснувшись той кампании, которая сегодня запущена против РПА, Саргсян отметил, что прекрасно знает свои ошибки и ошибки своей команды, призвав не перекладывать на РПА вину за чужие неоправданные расчеты, тщетные надежды, примитивные политические установки и человеческие заблуждения.

Он добавил, что Республиканская партия Армении непреклонна в своей цели по устранению властей, ведущей к разрушению армянского государства. "Мы неоднократно подчеркивали, что поддержим всеми нашими возможностями любую инициативу, преследующую ту же цель, и до сих пор мы привержены этому решению: Самые позорные поражения нашего народа на протяжении всей его истории были результатом раскола, "самообмана" и предательства. Не видеть этого, не извлекать из этого урока, провоцировать и снова идти по этому разрушительному пути - значит быть слепым умом. Это путь национального самоуничтожения", - сказал Саргсян, еще раз подчеркнув, что главной целью РПА сегодня является избавление от капитулировавшей власти.

При этом он выразил убеждение, что народ, ставший свидетелем геноцида, не может отрицать его, не может быть равнодушным к несправедливости, творимой в отношении семьи солдата, отдавшего за него жизнь, но что самое страшное - злорадствовать и даже радоваться страданиям своих соотечественников, подвергающихся бесчеловечным преследованиям во вражеских тюрьмах, не может считать Арцах неармянским, не может иметь хотя бы один общий знаменатель с теми, кто предлагает дьявольскую антиармянскую программу и ложную идеологию.