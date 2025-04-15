Вторник, 15 Апреля 2025 15:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану одновременно подписать и мирное соглашение, и заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом он заявил 15 апреля с трибуны парламента.

По словам Пашиняна, единственным гарантом мира в стратегическом плане является заключенное соглашение о мире. В связи с этим он готов от имени армянского народа поставить свою подпись под документом. Он напомнил, что 13 марта Ереван и Баку объявили, что завершили работы над проектом текста соглашение <Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой> и готовы к подписанию.

При этом, Баку на официальном увязывает подписание документа с ликвидацией структур МГ ОБСЕ, а эта повестка, напомнил армянский премьер, приемлема для РА.

<Если мы закрываем страницу нагорно-карабахского конфликта, а мы это делаем, то какой смысл в сохранении структуры, занимающейся разрешением конфликта?>, - вопросил он.

Вместе с тем, подчеркнул Пашинян, Минская группа ОБСЕ как минимум де-факто имеет более широкий подтекст, и в Ереване хотят быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск МГ ОБСЕ как попытку <закрыть> армяно-азербайджанское противостояние на территории Азербайджана и как шаг по его переносу на суверенную территорию Республики Армения.

<Чтобы развеять это беспокойство, предлагаем Азербайджану одновременно подписать и мирное соглашение, и направленное в адрес ОБСЕ заявление о роспуске структур Минской группы ОБСЕ. Это официальное предложение>, - заявил он.