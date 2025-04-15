Вторник, 15 Апреля 2025 15:22

АрмИнфо. Градоначальник Еревана Тигран Авинян и мэр Лиона Грегори Дусе подписали трехлетний меморандум о децентрализованном сотрудничестве.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, в рамках данного соглашения будут рассматриваться возможности обмена опытом и реализации совместных проектов, направленных на развитие местного самоуправления и улучшение качества предоставляемых государственных услуг.

Мэр Лиона в этой связи отметил, что подписание меморандума открывает новые возможности для реализации совместных инициатив.

В свою очередь, Авинян, подчеркивая значимость углубления сотрудничества с городами и регионами-партнерами Франции, подтвердил,

что подписанное соглашение откроет двери для эффективного взаимодействия в различных сферах. Среди ключевых направлений сотрудничества мэр выделил озеленение, урбанизацию, профессиональное образование, культуру, спорт, организацию Франкофонии и туризм.

В подписании меморандума также принял участие президент Лионской метрополии Бруно Бернар.