Вторник, 15 Апреля 2025 14:57

АрмИнфо. Правительство Никола Пашиняна за период своего правления, по сравнению с предыдущим 6-летним периодом, в 2,3 раза увеличило финансовое содействие коллегам из Арцаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 апреля с трибуны парламента.

В частности, по его словам, с 2018 года по сентябрь 2023 года правительство Армении выделило Нагорно-Карабахской Республике на 367 млрд драмов или 130% больше, чем за 2012-2017гг.

<С 2018 года и по сей день по различным статьям, в том числе содействия насильственно перемещенным, прямой помощи НК, выделено $1,3 млрд или 545 млрд драмов>, - уточнил он.

Ранее, в ноябре 2023 года в Минфине РА сообщили АрмИнфо, что общая сумма межгосударственных кредитов, выданных Республикой Армения Республике Арцах с 1993 по 2023 годы, составила 1 трлн 155 млрд 973 млн. драмов или около $2.9 млрд. по текущему курсу. На тот момент, суммарно, размер кредитов, предоставленных Республике Арцах, составлял примерно 25% государственного долга самой Республики Армения ($11,3 млрд).

Так, за период с 1993 по 2000 гг. Армения предоставила Арцаху кредитов на льготных условиях (с годовой процентной ставкой 0,01%) около 43,4 млрд драмов, с 2001-го по 2003-й - ежегодно 9-9,5 млрд драмов, с 2004-го по 2018 год показатель увеличился с примерно на 11 млрд драмов (ежегодно) до 51,4 млрд драмов. В 2019 году правительство выделило Степанакерту межгосударственный кредит в размере 57,8 млрд драмов, в 2020- м - 75,1 млрд драмов, к 2021 году резко нарастив сумму почти вдвое - до 128,7 млрд драмов. В прошлом году фактический объем кредитов достиг 176 млрд драмов (против утвержденных Законом <О государственном бюджете РА на 2022 год> 144 млрд драмов). В 2023 году, несмотря на то, что госбюджетом РА показатель был зафиксирован на уровне 136 млрд драмов, а затем уточнен до 156,4 млрд драмов, согласно Минфину, по состоянию на 1 октября 2023 года фактически сумма выделенных средств составила около 145 млрд 175 млн драмов.

Срок погашения кредитов, выданных за 1993-2021 гг., был установлен на 1 января 2025 года, по кредиту за 2022-й год - на 1 января 2026 г., а по кредиту, предоставленному в 2023-м году - на 1 января 2027 года. Проценты, начисленные до даты погашения, составляют чуть более 1 млрд драмов, отметили тогда в Минфине.

Вносить соответствующую расходную статью в госбюджет РА на 2024 год уже не было резона, поскольку 19 сентября 2023 года Баку начал широкомасштабные боевые действия против Арцаха. 20 сентября власти НКР согласились на разоружение Армии обороны НКР и на переговоры. 24 сентября начался исход армян из Нагорного Карабаха (Республика Арцах), а 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с 1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений.