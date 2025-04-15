Вторник, 15 Апреля 2025 14:31

АрмИнфо. Прекращение обсуждения проблем, изгнанных со свой Родины жителей Арцаха на различных международных площадках, не приведет к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом в интервью армянским СМИ заявил омбудсмен Арцаха, член недавно созданного Совета по защите прав арцахцев Гегам Степанян.

В этой связи правозащитник отметил важность понимания причин создания Совета и одного из его требований по части участия легитимных представителей Арцаха в решении проблем арцахцев. "Армения на протяжении 30 лет воспринималась как гарант обеспечения прав арцахцев и является той стороной, которая может держать этот вопрос в повестке. Однако Армения не обсуждает наши права ни с Азербайджаном, ни с какой-либо другой стороной", - подчеркнул он, напомнив, что именно власти Армении намерены отозвать иски из международных судов, что негативно скажется на защите прав арцахцев.

Касаясь мнения о том, что под предлогом защиты социальных вопросов арцахцев Совет на самом деле готовит оппозиционную борьбу, Степанян напомнил, что после митинга были представлены требования, которые включали социальные проблемы и вопросы обеспечения и защиты их прав, однако не содержали политического контекста. Далее, как напомнил омбудсмен Арцаха, состоялась встреча с вице-премьером Тиграном Хачатряном, на которой было заявлено, что программа поддержки арцахцев в размере "40+10" тысяч все равно не будет пересматриваться.

"Началась попытка внедрять другие программы, которые не решают обозначенные нами проблемы. То есть представленные нами вопросы остались нерешенными, и нам дали понять, что они не будут пересматриваться. Именно после этого Совет установил палатку на площади Свободы и пригласил общественных деятелей для объединения вокруг этой повестки и выработки предложений. Мы используем все возможные пути для решения проблем арцахцев", - пояснил омбудсмен Арцаха.

Степанян также напомнил, что в день митинга появились заявления о том, что арцахцев используют для решения политических вопросов и обратил внимание, что митинг нельзя воспринимать как попытку смены власти. "Совет неоднократно подчеркивал, что у него есть конкретная повестка, касающаяся исключительно прав арцахцев, и все разговоры сосредоточены вокруг этих вопросов. Власти Армении при этом представляют ситуацию так, будто они уже решили проблемы арцахцев, но совершенно очевидно, что в ближайшие месяцы появятся семьи, которые останутся без жилья. В результате своих действий власти создают основу чтобы связать работу Совета с отдельными личностями, которые выступают с заявлениями вне повестки Совета и используют его в своих политических интересах", - пояснил Степанян.

Правозащитник также обратил внимание, что многие оппозиционные силы, которых связывают с деятельностью Совета и приписывают ему намерение объединиться с оппозицией для осуществления смены власти. В этой связи Степанян призвал не связывать отдельные заявления с тем, что предпринимает Совет для защиты прав арцахцев.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.