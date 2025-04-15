Вторник, 15 Апреля 2025 14:14

АрмИнфо. Войны не будет - для этого нет никаких оснований, будет мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 апреля с трибуны парламента.

По словам Пашиняна, РА и АР взаимно признали территориальную целостность друг друга, незыблемость международно признанных границ и неприемлемость применения силы или угрозы силой в отношениях между государствами.

На основе этих реалий Пашинян призывает все силы в Азербайджане воздержаться от заявлений, которые прямым или косвенным образом противоречат данной логике, ставят ее под сомнение.

<Армянский, и азербайджанский народ достойны мирной жизни. Войны не будет, будет - мир>, - убежден премьер РА Никол Пашинян.