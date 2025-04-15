Вторник, 15 Апреля 2025 14:03

АрмИнфо. Заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон 15-16 апреля с официальным визитом посетит Армению.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, 16 апреля в МИД состоится встреча министров иностранных дел Армении и Словении Арарата Мирзояна и Тани Файон, после чего состоится совместная пресс-конференция министров.