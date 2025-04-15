Вторник, 15 Апреля 2025 13:26

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кг, которая была доставлена на территорию Армении из Ирана. Об этом сообщает пресс- служба КГД.

Источник отмечает, что этот случай был зарегистрирован на таможенном пропускном пункте "Агарак" на армяно- иранской границе, где был произведен таможенный досмотр грузового автомобиля с прицепом, которым управлял гражданин Ирана В.Х., с использованием рентгеновского оборудования. В результате досмотра в районе прицепа были обнаружены подозрительные массы. Данная информация была передана в управление по борьбе с контрабандой, и таможенный досмотр грузовика и прицепа был продолжен с применением специальных технических средств и служебных собак. В полу прицепа был выявлен тайник, в котором находились 112 упаковок гашиша общим весом более 85 кг. Они были упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку и фольгу.

На основании прямого и обоснованного подозрения в контрабанде наркотиков гражданин Ирана В.Х. был задержан и доставлен в Сюникское областное следственное управление Следственного Комитета Республики Армения, где он был арестован. Предварительное следствие по уголовному делу передано в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК РА.

В настоящее время Комитет государственных доходов, СНБ и Следственный комитет совместно проводят широкомасштабные следственные

и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех лиц, которые должны были получить наркотические средства на территории Республики

Армения и организовать их дальнейшую реализацию.