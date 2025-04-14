Понедельник, 14 Апреля 2025 21:01

АрмИнфо.Между Ереваном и Анкарой существует достаточно активный диалог, о чем свидетельствуют контакты между сторонами на разных уровнях. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании NTV, касаясь армяно-турецкой нормализации.

По его словам, этот диалог не ограничивается уровнем двух министров или специальных представителей по нормализации отношений. "К процессу постепенно подключаются и другие соответствующие структуры. Встречи между различными ведомства уже проходят. Хочу добавить, что совместно изучена инфраструктура сухопутного пункта пропуска Маргара-Алиджан. Аналогичное исследование было проведено и на железной дороге Гюмри-Карс. Несколько дней назад представители наших профильных ведомств обсудили совместный проект реконструкции моста Ани. Есть также ряд других инициатив. Все это доказывает, что процесс, пусть и медленно, но движется вперед", - сказал глава МИД Армении.

Он также обратил внимание, что армянская сторона уже завершила реконструкцию инфраструктуры КПП "Маргара", более того c турецкими партнерами поддерживается стабильный и интенсивный диалог.

"В то же время необходимо отметить, что конечные цели процесса - полная нормализация отношений, установление дипломатических отношений и открытие границы - на данном этапе еще не достигнуты. И это, конечно, в какой-то степени связано с процессом армяно-азербайджанского урегулирования. Мы убеждены, что если на армяно-турецком направлении будет достигнут успех и открыты границы, это может стать позитивным сигналом и для процесса армяно-азербайджанского урегулирования", - добавил главный дипломат Армении.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня есть реальная возможность для установления прочного мира в регионе, и весь вопрос лишь в политическом лидерстве. "У нас есть шанс. Сможем ли мы воспользоваться им? Вот в чем вопрос. Мы считаем, что Армения предпринимает максимально конструктивные шаги в этом процессе", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

На уточнение, подходящее ли сейчас время для установления мира, подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также нормализации отношений между Турцией и Арменией, Мирзоян сказал, что не может утверждать, что сейчас "подходящее" время.

"Возможно, такого идеального момента может и не быть. Но могу с уверенностью сказать, и думаю, мои турецкие и азербайджанские коллеги это подтвердят, что мы никогда не были так близки друг к другу. Может быть, сейчас неподходящее время, может быть, его никогда не будет, но если мы честно оценим, где мы находимся сейчас, то сможем сказать, что мы никогда не были так близки к миру и стабильности", - заключил он. Отметим, что 30 июля 2024 года специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе, после двухлетнего перерыва. Встреча утром прошла на армянской стороне, днем

- на турецкой. Добавим, что 4-ый раунд переговоров прошел 1 июля 2022 года в Вене. Тогда стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.