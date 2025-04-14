Понедельник, 14 Апреля 2025 20:16

АрмИнфо. В Армении не видят никаких принципиальных проблем с открытием транспортных коммуникаций, маршрутов, инфраструктуры в регионе Южного Кавказа. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании NTV, касаясь предоставления Азербайджану маршрута через Сюник страны.

"Проблема не в содержании, а в формулировке. Весь мир говорит о новых транспортно- транзитных коридорах, и мы полностью разделяем эту логику. Более того, мы понимаем, что в случае разблокировки инфраструктуры Армения окажется одним из первых бенефициаров. Нас беспокоит то, что в подходе азербайджанской стороны есть некоторые признаки, которые можно воспринять как элементы экстерриториального контроля.

Логика такого "коридора", предполагающая определенные ограничения суверенитета, для нас неприемлема. Мы предложили Азербайджану открыть двустороннюю железнодорожную инфраструктуру. Другими словами, обеспечить, чтобы обе стороны могли в полной мере использовать железнодорожные сети друг друга", - отметил Мирзоян.

По его словам, на участке, соединяющем основную территорию Азербайджана с Нахиджеваном, по кратчайшему пути, армянская сторона предложила использовать современные механизмы.

"Например, мы предложили использовать электронные системы сканирования для минимизации физических проверок. Мы предложили ввести электронное декларирование, что позволит ускорить поток грузов. Кроме того, мы предложили использовать механизмы страхования и перестрахования для обеспечения безопасности перехода. Насколько нам известно, первоначальный ответ азербайджанской стороны был положительным. Однако сейчас мы наблюдаем некоторую неопределенность", - сказал глава МИД Армении.

При этом он затруднился сказать, почему Азербайджан отклонил это предложение армянской стороны, добавив, что этому нет четкого рационального объяснения. "Мы готовы приступить к реализации этой инициативы немедленно, начиная с первого этапа грузоперевозок по железной дороге. Если этот этап будет успешно пройден, то можно будет перейти к пассажирским перевозкам и другим видам сообщения. Мы также уверены, что этот процесс разблокирования коммуникаций приведет к полному восстановлению связей между странами региона, включая возобновление железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией. И мы искренне заинтересованы в этом вопросе. Наконец, с нашей точки зрения, этот проект может радикально изменить ландшафт логистики, по крайней мере, на региональном уровне", - добавил глава МИД Армении.

Мирзоян отметил, что не видит никаких негативных последствий для какой-либо из вовлеченных сторон в этом процессе.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.