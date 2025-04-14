Понедельник, 14 Апреля 2025 18:23

АрмИнфо. Армения и Литва утвердили план действий на 2025-2026 годы, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества между Департаментом полиции Министерства внутренних дел Литвы и полицией МВД Армении. План действий был подписан начальником полиции МВД Армении, заместителем министра внутренних дел Арамом Ованнисяном и главным комиссаром Литовской полиции Арунасом Паулаускасом.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, подписание документа состоялось 14 апреля в Ереване в рамках встречи армянского министра внутренних дел Арпине Саркисян с литовской делегацией, возглавляемой главой МВД Владиславом Кондратовичем.

Саркисян подчеркнула важность программы "Содействие реформам правоохранительной системы и безопасности в Армении", реализуемой при финансовой поддержке Евросоюза, Литвы и Латвии, в рамках которой финансовые инвестиции превышают 2 миллиона евро. Саркисян также коснулась работ, проводимых в рамках различных компонентов программы, как в МВД, так и в подведомственных службах.

В свою очередь, Владислав Кондратович отметил эффективность существующего сотрудничества, указав на наличие взаимодействия, как в правоохранительной сфере, так и в области миграции и гражданской службы.

Стороны также коснулись ряда вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, либерализации визового режима, управления границами, работы полиции и спасательных служб. В завершение встречи Саркисян и Кондратович подтвердили свою готовность к дальнейшему расширению армяно-литовского двустороннего сотрудничества.