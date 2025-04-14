Понедельник, 14 Апреля 2025 17:30

АрмИнфо. Власти Армении прибегают все к новым ухищрениям, чтобы узаконить свои противоправные действия. Об этом 14 апреля журналистам заявил лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян.

В частности, в обращении Национального Собрания РА уже находится проект закона, согласно которому все безбилетные пассажиры в

ереванском транспорте будут штрафоваться на месте в размере 15 тыс драм. Теванян напомнил о той борьбе, которую блок развернул против ожидавшегося повышения цен на проезд до 300 драм. В результате активного сопротивления со стороны оппозиционных сил и граждан эта сумма была снижена до 150 драм. Тем не менее, блок выступает за доведения этой суммы до изначального уровня - 100 драм. Но и здесь власти пошли на ухищрения, причислив проезд в транспорте к категории местных выплат. Это сделано для того, чтобы исключить возможности для проведения местного референдума. "Мы уже собрали 17 тысяч подписей, но власти пошли на очередной обман населения, поскольку в вопросе местных выплат проводить референдум запрещено", - подчеркнул лидер блока "Мать Армения".

Он напомнил о заявлениях нынешних представителей властей о том, что народ - не материал для применения штрафов. А сегодня та же власть и штрафует, и повышает налоги.

Андраник Теванян подчеркнул, что нынешняя власть нелегитимна и необходима ее смена, как на городском, так и на республиканском уровне, поскольку только так можно претворить в жизнь проект оппозиции, направленный на снижение цен на транспорт.