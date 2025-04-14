Понедельник, 14 Апреля 2025 17:25

АрмИнфо. 14 апреля вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян принял сопредседателя Парламентской ассамблеи "Евронест" Сергея Лагодинского.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества Армения - Европейский Союз. Рубен Рубинян указал на важность либерализации визового режима с ЕС для граждан Армении.

Стороны подчеркнули необходимость установления долгосрочного мира в регионе. Был затронут вопрос и о процессе нормализации армяно-турецких отношений.

Во встрече приняла участие глава делегации Национального Собрания Армении в Парламентской Ассамблее "Евронест" Мария Карапетян.