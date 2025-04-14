Понедельник, 14 Апреля 2025 17:06

АрмИнфо. Утверждения властей Армении о якобы беспорядочной стрельбе со стороны подразделений вооруженных сил Азербайджана, являются, по меньшей мере, откровенной ложью. Об этом 14 апреля в беседе с журналистами заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян.

По ее словам, одно дело, когда с подобными заявлениями выступают отдельные лица, и совсем другое, когда это делает Министерство обороны РА, что неприемлемо и просто позорно. Местные жители, отметила депутат, чуть ли не каждый день слышат выстрелы и находятся в подавленном состоянии из-за возможности новой агрессии. "И потом, они стреляют целенаправленно, просто так никто в воздух стрелять не будет, что является фактором террора, основная цель которого - держать местных жителей в атмосфере страха. Это ни для кого не является новостью, поскольку агрессивность Баку никогда не отступала ни на один шаг. Он ни на каких условиях не настроен на заключение мирного договора с Ереваном, о чем постоянно твердят официальные власти Армении", - сказала Анна Григорян, указав и на все новые предусловия, с которыми выступают власти соседнего государства, в том числе, по Минской группе ОБСЕ и Конституции РА.

Депутат подчеркнула, что дипломатический форум в Анталье показал, что требование об изменении Конституции Армении - давно озвученное Баку предусловие для подписания мирного договора. Анна Григорян напомнила заявление главы МИД АР Джейхуна Байрамова о том, что кроме письменных переговоров относительно мирного договора имеются и устные предусловия, о чем стороны договорились еще в Вашингтоне в 2021 году. " Тем самым, становится очевидным тот факт, что, несмотря на заверения властей Армении о том, что Основной закон страны является внутренним делом армянского государства, на деле даже на международных площадках фиксируется, что это требование Баку", - сказала Анна Григорян.

Она напомнила и о заявлении спецпредставителя Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердара Кылыча о том, что стоит вопрос не изменения Конституции, а того, как армянский народ и институты это реализуют. "Так что сколько бы сказок власти Армении не рассказывали, очевидно - что это предусловие, о котором публично говорится, а глава МИД РА Арарат Мирзоян на это никак не реагирует", - сказала депутат НС РА.