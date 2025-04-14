Понедельник, 14 Апреля 2025 17:00

АрмИнфо. В Армении пассажирские перевозки по территориям общин могут быть организованы и оператором со 100%- ым участием общины. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды на заседании 14 апреля выдала положительное заключение по проекту поправок в законе об автомобильном транспорте и в пакете смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян, стоимость перевозки оператором со 100%-ым участием общины будет определяться ее советом старейшин.

Из положений законопроекта следует, что транспортный сбор определяется как стоимость услуги, а не как местный сбор. При этом, законом "О местных сборах и платежах" следует, что совет старейшин общины может устанавливать местные сборы, подлежащие уплате в муниципальный бюджет за предоставляемые услуги. Указанный закон детально регулирует отношения, связанные с порядком начисления местных пошлин и сборов и предоставлением льгот по их уплате. Поэтому предлагается установить также местные сборы за организацию внутриобщинных регулярных перевозок в случае, если услуга предоставляется оператором, отобранным в результате тендера или оператором со 100%-ым участием общины.

Учитывая, что указанные услуги в Ереване предоставляются различными видами транспорта, в частности, автобусами, троллейбусами и метрополитеном, предлагается, чтобы Совет старейшин создал возможность установления единой платы, что позволит гражданам пользоваться всеми видами транспорта по своему усмотрению, заплатив всего один раз. Пакетом проектов также предлагается ввести административный штраф для лиц, пользующихся услугой без уплаты местного сбора, то есть, для безбилетников. Определены особенности осуществления администрирования, а также внедрения эффективных механизмов профилактики и выявления указанных правонарушений. Замминистра сообщил, что предлагается три варианта фиксации административного правонарушения: первый касается движения без уплаты проезда, второй - использования льготы другого пассажира, третий, когда оплата вроде была произведена, но при этом не было совершено никаких действий в рамках данного требования. Армен Симонян заявил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях безбилетный проезд влечет наложение штрафа. По словам докладчика, когда частная организация осуществляет маршрутные перевозки и преследует коммерческие интересы, она контролирует наличие билетов у своих пассажиров. Здесь даже нет проблемы государственного контроля. Это касается межрегиональных, внутрирегиональных перевозок, а в случае населенных пунктов тариф за проезд определяется Советом старейшин. При оказании услуги общиной устанавливается местная плата за услугу, и устанавливаются виды правонарушений для взимания штрафов.

Некоторые оппозиционные депутаты выразили свое несогласие с поспешным обсуждением и принятием столь важного вопроса. Они отмечали, что новые правила ограничивают права граждан. Поскольку имеются спорные моменты, было внесено предложение об организации рабочих обсуждений.