Понедельник, 14 Апреля 2025 16:01

АрмИнфо. Сегодня нарушаются права арцахцев, а завтра - всего населения Армении. Об этом 14 апреля на митинге у здания Генеральной прокуратуры Армении заявила председатель общественной организации "По следам предков" Саида Погосян.

Протестующие собрались у Генпрокуратуры, чтобы представить доказательства продолжающейся пропаганды ненависти в отношении арцахцев, и потребовать от властей и ответственных органов принять меры для ее пресечения. Саида Погосян отметила, что они собрали доказательства многочленных случаев проявления ненависти в отношении арцахцев и намерены представить отчет в Генпрокуратуру. По ее словам, сотрудники этого надзорного органа и власти Армении не выполняют своих обязанностей по пресечению таких случаев.

В этой связи она напомнила, что согласно закону, распространение ненависти требует немедленной реакции со стороны ответственных органов. При этом Погосян обратила внимание, что ненависть распространяется не только в комментариях, но и со стороны высокопоставленных лиц, находящихся в правительстве Армении. В этом ключе она призвала продолжать защиту прав арцахцев, подчеркнув, что сегодня нарушаются их права, а завтра это может затронуть всех армян. "Защищая арцахцев, вы тем самым защищаете себя. Для этих властей не имеет значения, кто вы и откуда, это сегодня арцахцы стали их мишенью, а завтра мишенью нападков будут другие", - заявила Погосян.

В свою очередь член Совета по защите прав арцахцев Татевик Хачатрян заметила, что Генпрокуратура Армении до сих пор не предприняла никаких шагов для привлечения к ответственности тех, кто распространяет ненавистнические заявления. Член Совета выразила убеждение, что из-за бездействия ведомства волна ненависти к арцахцам только усилилась. "Это безразличие привело к тому, что сегодня мы вынуждены говорить о непонимании между армянским населением Арцаха и армянским населением Армении. Есть страх, что эта пропагандируемая ненависть может привести к еще более серьезным последствиям", - добавила Хачатрян.

В ходе митинга свои опасения касательно распространяемой арцахафобии выразил также президент общественной организации "Возрождение Арцаха" Анастас Исраелян. Он выразил убеждение, что распространение подобных заявлений направлено на создание раскола в обществе и подчеркнул, что Генпрокуратура обязана в первую очередь привлекать к ответственности тех, кто сеет раздор и распространяет ненависть в обществе. "В военном пантеоне "Ераблур" погребены армяне независимо от их территориального происхождения", - резюмировал Исраелян.

Отметим, что в последнее время участились нападки на арцахцев в социальных сетях и СМИ. Причем, как отмечают независимые эксперты, арцахафобия в большинстве своем разжигается представителями правящей силы или подконтрольными им СМИ, а также сторонниками действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.