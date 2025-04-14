Понедельник, 14 Апреля 2025 15:44

АрмИнфо. В городе Масис напротив муниципалитета вырублено десятки здоровых деревьев, а на их месте высажены небольшие декоративные акации и растения в горшках. Об этом на своей странице в Фейсбук сигнализирует блогер Эдуард Айрумян.

Блогер выразил убеждение, что подобное истребление зеленых насаждений происходит в основном из-за нехватки квалифицированных специалистов в сфере озеленения, а также из-за отсутствия должного контроля со стороны Министерства окружающей среды на фоне безразличия жителей.

"В городе Масис разработали новую методологию экоцида: срезается гигантское зеленое дерево, после чего на его ствол сажают декоративные растения в горшках. Когда-то густой парк напротив муниципалитета теперь стал лишь памяткой на картах Google", - возмутился Айрумян.

В связи с этим блогер призвал Инспекционный орган по охране природы и недр Армении (EPMIB) изучить ситуацию и отреагировать.

Отметим, что с 2023 года мэрия Еревана реализует программу по замене деревьев, особенно в центре города. Власти объясняют эту инициативу необходимостью обновления насаждений, которые теряют свою жизнеспособность, на более ценные породы. Однако эксперты считают, что на самом деле столичная мэрия осуществляет экоцид. Несмотря на настойчивые предупреждения экологов о неправомерности таких действий, власти продолжают вырубку здоровых деревьев, заменяя их сакурами и другими видами, не подходящими для климатических условий страны.