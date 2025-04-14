Понедельник, 14 Апреля 2025 11:17

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил со специальным представителем НАТО по Южному Кавказу Хавьером Коломиной вопросы повестки армяно-азербайджанской нормализации.

Как сообщил сам Мирзоян, встреча прошла на полях дипломатического форума в Анталье. По его словам, это была хорошая возможность коснуться основ сотрудничества Армения-НАТО.

"Подчеркнул важную веху, достигнутую в процессе нормализации отношений с Азербайджаном - завершение текста мирного договора и позицию Армению по его подписанию", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер (Х).