Понедельник, 14 Апреля 2025 11:09

АрмИнфо. Совет по защите прав граждан Арцаха выступил с заявлением, в котором напомнил об акции, которую планируется провести 14 апреля перед зданиями Министерства иностранных дел РА и Генеральной прокуратуры РА.

"Дорогие соотечественники! Еще раз сообщаем, что Совет по защите прав граждан Арцаха 14 апреля, в 11:00 часов планирует провести акции протеста перед зданиями Министерства иностранных дел Республики Армения и Прокуратуры для представления наших соответствующих требований. В частности, мы представим Министерству иностранных дел наши требования и конкретные шаги относительно коллективной репатриации, освобождения армянских пленных, защиты культурного наследия и частной собственности жителей Арцаха, подачи государственного иска в Международный уголовный суд, не отклонения международных судебных жалоб и нероспуска Минской группы ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что в прокуратуру будет предоставлет отчет по фактам разжигания ненависти в отношении народа Арцаха. "Мы потребуем объяснений о ходе уголовных производств, возбужденных на основании сообщений о фактах коррупции в Арцахе. Вместе ради наших прав", - говорится в заявлении.