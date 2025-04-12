Суббота, 12 Апреля 2025 15:29

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Анталье глава МИД России Сергей Лавров провел отдельные встречи с коллегами из Турции и Азербайджана Хаканом Фиданом и Джейхуном Байрамовым.

Фотографии с переговоров опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На момент публикации материла, деталей со встреч не приводилось. СМИ сообщают, что в числе прочего главы МИД России и Турции обсудили двусторонние отношения, Украину и безопасность судоходства.