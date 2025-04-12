Суббота, 12 Апреля 2025 15:13

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в панельной дискуссии на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе" с министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхуна Байрамова и Маки Бочоришвили в рамках дипломатического форума в Анталье.

Мирзоян входе своего выступления и вопросов и ответов вновь подтвердил приверженность Армении мирной повестки, готовность распустить Минскую группу ОБСЕ после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в очередной раз подчеркнул, что вопрос внесения изменений в Конституцию страны исключительно внутренний вопрос Армении. Он также вновь подчеркнул, что Конституция Армении не содержит претензий к другим государствам, чего нельзя сказать о главном законе Азербайджана.

Глава МИД Армении также подтвердил готовность страны разблокировать экономические и транспортные коммуникации в регионе. При этом он подчеркнул, что Армения в одиночку не может строить мир, что азербайджанская сторона также должна проявить политическую волю в этом вопросе.

В свою очередь Байрамов по традиции озвучил порцию требований к Еревану от необходимости роспуска МГ ОБСЕ до изменения Конституции Армении.

А глава МИД Грузии в очередной раз подчеркнула готовность Тбилиси оказать содействие Еревану и Баку в достижении прочного мира. Бочоришвили еще раз указала на стремление Тбилиси достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе, что по ее оценке, пойдет на пользу всем странам региона.