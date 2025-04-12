Суббота, 12 Апреля 2025 13:59

АрмИнфо. В Анталье прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, встреча прошла в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Стороны обсудили текущее положение дел в процессе нормализации после завершения работы над текстом "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой". Министры выразили готовность продолжить диалог", - резюмировали в МД Армении.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.