Суббота, 12 Апреля 2025 13:52

АрмИнфо. Вопросы оборонного сотрудничества обсудили на встрече на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF2025) министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на оборонное ведомство Турции.