Суббота, 12 Апреля 2025 13:29

АрмИнфо. В парламенте Уругвая вновь коснулись вопроса армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. Об этом сообщает посольство Армении в Уругвае.

В дипмиссии отметили, что представители всех политических сил, представленных в парламенте, поддержали инициативу депутата Хосе Луиса Саджяна в ходе заседания Палаты представителей Уругвая и коснулись темы 110-й годовщины Геноцида армян.

В ходе своих выступлений депутаты с гордостью отметили, что Уругвай стал первой страной, официально признавшей Геноцид армян.

Депутаты Хосе Луис Саджян, Ана Оливера и Педро Гисдонян также затронули тему этнической чистки населения Нагорного Карабаха и проблему армянских пленных, незаконно содержащихся в Азербайджане, напомнив, что парламент Уругвая единогласно принял заявление, призывающее Азербайджан немедленно освободить всех армянских заключенных.

Уругвайские парламентарии выразили особое уважение и солидарность армянскому народу и армянской общине Уругвая, приветствовали присутствующую на заседании посла Армении Мариам Геворгян и высоко оценили деятельность посольства.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.