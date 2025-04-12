Суббота, 12 Апреля 2025 13:27

АрмИнфо.Тридцать шесть членов Палаты представителей Конгресса во главе с Диной Титус и Крисом Смитом направили двухпартийное письмо госсекретаря США Марко Рубио, в котором призвали ввести глобальные санкции Магнитского в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении армян. В частности, незаконное содержание под стражей, жестокое обращение и фиктивные судебные процессы над армянскими военнопленными и бывшими лидерами Арцаха. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В ANCA приветствовал письмо Конгресса, назвав его двухпартийным шагом на пути к ответственности и справедливости для армянского народа Арцаха.

В двухпартийном письме содержится призыв к Государственному департаменту немедленно воспользоваться полномочиями по введению санкций в соответствии с Законом Магнитского о глобальной ответственности за соблюдение прав человека в отношении должностных лиц Азербайджана, ответственных за совершение грубых нарушений прав человека и военных преступлений против армянского населения Нагорного Карабаха.

Подписавшие подчеркнули, что "по сей день Азербайджан продолжает незаконно удерживать под стражей не менее 23 известных армянских военнопленных, захваченных во время и после блокады Нагорного Карабаха", предупредив, что "эти политические заложники, включая бывшего государственного министра Рубена Варданяна, подвергались жестокому обращению и унижающему достоинство обращению в местах лишения свободы".

Они также обратили внимание на более широкие региональные последствия безнаказанности Азербайджана. "Фиктивные судебные процессы над высокопоставленными армянскими деятелями подрывают меры по укреплению доверия, необходимые для устойчивого мира. Освобождение политических заключенных и военнопленных является критически важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного урегулирования", - говорится в письме законодателей.

В заключение они призвали США к немедленным действиям: "Мы считаем, что санкции Магнитского являются важнейшим инструментом для освобождения военнопленных и сдерживания дальнейшей агрессии против Армении".

Отметим, что в эти дни Баку продолжается постановочный судебный процесс над армянами, удерживаемыми в бакинских застенках по сфабрикованным уголовным делам. Среди удерживаемых лиц и представители военно-политического руководства Арцаха.