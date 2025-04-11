Пятница, 11 Апреля 2025 20:32

АрмИнфо. Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолтц в разговоре с советником по нацбезопасности Азербайджана четко заявил, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть в рамках процесса подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном освобождение армянских заключенных. Об этом, согласно поступившему АрмИнфо сообщению, в интервью с известным американским ведущим, юристом Хью Хьюиттом заявил Международный юрисконсульт по правовым вопросам экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна Джаред Генсер.

По словам адвоката Варданяна, меж тем специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Азербайджан, чтобы обсудить различные вопросы двусторонних отношений, а также призвать к освобождению армянского военно-политического руководства. "Насколько я понимаю, администрация Трампа сейчас ищет способы посредством политических действий послать некоторые очень четкие сигналы, которые дадут понять президенту Азербайджана, что освобождение заключенных должно состоятся", - отметил Джаред Генсер.

В свою очередь, сын Рубена Варданяна, Давид Варданян, отметил, что с момента ареста его отца в сентябре 2023 года ни один член семьи не имел возможности увидеть его лично. По его словам, единственным способом связи оставались краткие телефонные звонки. Он также добавил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал заключенных, однако ранее в этом году Азербайджан закрыл офисы многих международных организаций, включая МККК, что усугубило изоляцию пленников.

"Очень важно, чтобы аудитория понимала ситуацию, с которой мы имеем дело. Согласно отчетам различных международных организаций, включая Freedom House, Азербайджан относится к числу несвободных стран и считается одним из самых закрытых авторитарных режимов. Чтобы продемонстрировать степень изоляции, отмечу, что наш адвокат Джаред, работающий с нашей командой с конца 2024 года, не имел возможности не только навестить моего отца, но и поговорить с ним или ознакомиться с материалами дела. Все это происходит в условиях полной изоляции и нарушений международных норм и законов, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявил Давид Варданян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.