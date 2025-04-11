Arminfo.info


 Пятница, 11 Апреля 2025 20:32
Алине Григорян

Президент США заинтересован в освобождении армянских военнопленных в контексте подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - адвокат

Президент США заинтересован в освобождении армянских военнопленных в контексте подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - адвокат

АрмИнфо. Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолтц в разговоре с советником по нацбезопасности Азербайджана четко заявил, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть в рамках процесса подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном освобождение армянских заключенных. Об этом, согласно поступившему АрмИнфо сообщению, в интервью с известным американским ведущим, юристом Хью Хьюиттом заявил Международный юрисконсульт по правовым вопросам экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна Джаред Генсер.

По словам адвоката Варданяна, меж тем специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Азербайджан, чтобы обсудить различные вопросы двусторонних отношений, а также призвать к освобождению армянского военно-политического руководства. "Насколько я понимаю, администрация Трампа сейчас ищет способы посредством политических действий послать некоторые очень четкие сигналы, которые дадут понять президенту Азербайджана, что освобождение заключенных должно состоятся", - отметил Джаред Генсер.

В свою очередь, сын Рубена Варданяна, Давид Варданян, отметил, что с момента ареста его отца в сентябре 2023 года ни один член семьи не имел возможности увидеть его лично. По его словам, единственным способом связи оставались краткие телефонные звонки. Он также добавил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал заключенных, однако ранее в этом году Азербайджан закрыл офисы многих международных организаций, включая МККК, что усугубило изоляцию пленников.

"Очень важно, чтобы аудитория понимала ситуацию, с которой мы имеем дело.  Согласно отчетам различных международных организаций, включая Freedom House, Азербайджан относится к числу несвободных стран и считается одним из самых закрытых авторитарных режимов. Чтобы продемонстрировать степень изоляции, отмечу, что наш адвокат Джаред, работающий с нашей командой с конца 2024 года, не имел возможности не только навестить моего отца, но и поговорить с ним или ознакомиться с материалами дела. Все это происходит в условиях полной изоляции и нарушений международных норм и законов, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявил Давид Варданян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава Армянского движения Франции призвал церковные власти, историков и защитников наследия не поддерживать идеологическую войну против АрменииГлава Армянского движения Франции призвал церковные власти, историков и защитников наследия не поддерживать идеологическую войну против Армении
Иранский генерал высоко оценил прошедшие с Арменией военные ученияИранский генерал высоко оценил прошедшие с Арменией военные учения
Президент США заинтересован в освобождении армянских военнопленных в контексте подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - адвокатПрезидент США заинтересован в освобождении армянских военнопленных в контексте подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - адвокат
Суд оправдал беженца из Арцаха, кинувшего яблоко в сторону Никола ПашинянаСуд оправдал беженца из Арцаха, кинувшего яблоко в сторону Никола Пашиняна
Глава МИД Армении и госминистр Великобритании обсудили возможности расширения сотрудничества между странамиГлава МИД Армении и госминистр Великобритании обсудили возможности расширения сотрудничества между странами
Вице-спикер парламента Индии на встрече с армянским коллегой подчеркнул важность создания новых перспектив сотрудничестваВице-спикер парламента Индии на встрече с армянским коллегой подчеркнул важность создания новых перспектив сотрудничества
Омбудсмен Армении призвала внедрить механизмы для выявления и предотвращения насилия в школахОмбудсмен Армении призвала внедрить механизмы для выявления и предотвращения насилия в школах
Инфоштаб НКР: Арцахцев пытаются расколоть и отвлечь от защиты своих правИнфоштаб НКР: Арцахцев пытаются расколоть и отвлечь от защиты своих прав
Школа дизайна НИУ ВШЭ в Ереване приглашает на учебу за 1.8 млн драмовШкола дизайна НИУ ВШЭ в Ереване приглашает на учебу за 1.8 млн драмов
Арцахцы в понедельник проведут митинг перед зданиями МИД и Генпрокуратуры АрменииАрцахцы в понедельник проведут митинг перед зданиями МИД и Генпрокуратуры Армении
Первопрестольный Эчмиадзин отреагировал на антиармянское мероприятие Азербайджана в университете при Святом ПрестолеПервопрестольный Эчмиадзин отреагировал на антиармянское мероприятие Азербайджана в университете при Святом Престоле
Спецпредставитель Турции: Подвижек в вопросе открытия армяно-турецкой границы нетСпецпредставитель Турции: Подвижек в вопросе открытия армяно-турецкой границы нет
Армянский чиновник: Сокращение помощи арцахцам необходимо для стимулирования людей к выбору работы вместо получения пособийАрмянский чиновник: Сокращение помощи арцахцам необходимо для стимулирования людей к выбору работы вместо получения пособий
МВД Армении призывает граждан проявлять бдительность в социальных сетяхМВД Армении призывает граждан проявлять бдительность в социальных сетях
Эрдоган на встрече с Алиевым выразил удовлетворение мирным процессом между Азербайджаном и АрмениейЭрдоган на встрече с Алиевым выразил удовлетворение мирным процессом между Азербайджаном и Арменией
Тигран Авинян: Естественно, что в парламентской стране одна политическая сила, одно лицо не набирают 50% и более процентов голосов избирателейТигран Авинян: Естественно, что в парламентской стране одна политическая сила, одно лицо не набирают 50% и более процентов голосов избирателей
Кобахидзе: Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном КавказеКобахидзе: Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе
Армения примет участие в ЧМ по хоккею с шайбой впервые за последние 15 летАрмения примет участие в ЧМ по хоккею с шайбой впервые за последние 15 лет
Мэр Еревана о деле про ANIF: Нет каких-либо правовых процессов, связанных со мной, и не может бытьМэр Еревана о деле про ANIF: Нет каких-либо правовых процессов, связанных со мной, и не может быть
Армению  посетит делегация Парламентской ассамблеи Армению  посетит делегация Парламентской ассамблеи "Евронест"
В мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить - депутат НС АрменииВ мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить - депутат НС Армении
Офис Офис "Ай Дат" Ливана призвал страны сопредседатели МГ ОБСЕ оказать давление на Азербайджан для освобождения армянских военнопленных
Спикер НС РА примет участие в заседании МПА СНГ в Санкт-ПетербургеСпикер НС РА примет участие в заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
Встреча Путина с Пашиняном и Алиевым 9 мая в Москве не планируется: пресс-секретарь премьера АрменииВстреча Путина с Пашиняном и Алиевым 9 мая в Москве не планируется: пресс-секретарь премьера Армении
В Армении существует огромная потребность в переменах, которые способна осуществить В Армении существует огромная потребность в переменах, которые способна осуществить "четвертая фракция" - политолог
Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Душанбе 9 октябряСледующее заседание СМИД СНГ состоится в Душанбе 9 октября
Минюст Армении опроверг слухи о принуждении хозсубъектов к уплате штрафов до обращения в судМинюст Армении опроверг слухи о принуждении хозсубъектов к уплате штрафов до обращения в суд
ANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режимуANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режиму
Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историкПрежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историк
Глава МИД Грузии вновь предложила Армении и Азербайджану помощь в достижении долгосрочного мира на Южном КавказеГлава МИД Грузии вновь предложила Армении и Азербайджану помощь в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе
Понижение температуры воздуха и дожди - прогноз синоптиковПонижение температуры воздуха и дожди - прогноз синоптиков
Депутат НС: Неисполнение судебных решений ЕСПЧ подрывает авторитет международных конвенцийДепутат НС: Неисполнение судебных решений ЕСПЧ подрывает авторитет международных конвенций
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Материалы дела в отношении Овика Агазаряна с обвинительным заключением направлены в судМатериалы дела в отношении Овика Агазаряна с обвинительным заключением направлены в суд
Арарат Мирзоян с коллегами из Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссииАрарат Мирзоян с коллегами из Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссии
Араик Хзмалян возглавил Общественный совет АрменииАраик Хзмалян возглавил Общественный совет Армении
Ваан Костанян с Айше Беррис Экинджи обсудил норамизацию армяно-турецких отношенийВаан Костанян с Айше Беррис Экинджи обсудил норамизацию армяно-турецких отношений
Энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний: в РАУ стартовала межвузовская Энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний: в РАУ стартовала межвузовская "Универсиада-2025"
Правозащитник: Судилища нужны Азербайджану для устранения арцахского вопроса с правовой точки зренияПравозащитник: Судилища нужны Азербайджану для устранения арцахского вопроса с правовой точки зрения
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Правозащитник: До освобождения армянских военнопленных невозможно обеспечить мир с АзербайджаномПравозащитник: До освобождения армянских военнопленных невозможно обеспечить мир с Азербайджаном
Армения и Чехия готовы к углублению сотрудничестваАрмения и Чехия готовы к углублению сотрудничества
ЦИК Армении утвердила стратегический план развития комиссии на ближайшие четыре годаЦИК Армении утвердила стратегический план развития комиссии на ближайшие четыре года
В МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в МарагеВ МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в Мараге
Секретарь Совбеза: Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностьюСекретарь Совбеза: Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностью
Ереван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбеЕреван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбе
В мирном договоре отсутствует важная гуманитарная составляющая: вопрос об армянских пленных - BBC World ServiceВ мирном договоре отсутствует важная гуманитарная составляющая: вопрос об армянских пленных - BBC World Service
Artsakh Monument Watch: В Папском Григорианском университете Святого Престола проходит конференция, нацеленная на стирание армянского следа в АрцахеArtsakh Monument Watch: В Папском Григорианском университете Святого Престола проходит конференция, нацеленная на стирание армянского следа в Арцахе
В Минюсте вновь заверили, что вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждалсяВ Минюсте вновь заверили, что вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждался
Вице-спикер Госдумы РФ: Есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни армяно-российских связейВице-спикер Госдумы РФ: Есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни армяно-российских связей
Жители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак и отправились на переговоры с чиновникамиЖители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак и отправились на переговоры с чиновниками
У экс-коммерческого директора ЗАО АЭС требуют изъять 17 объектов недвижимости и денежные средстваУ экс-коммерческого директора ЗАО АЭС требуют изъять 17 объектов недвижимости и денежные средства
Вардан Осканян назвал фейком распространяемые в сети документы по переговорам между Арменией и Конгрессом США по признанию Геноцида армянВардан Осканян назвал фейком распространяемые в сети документы по переговорам между Арменией и Конгрессом США по признанию Геноцида армян
С апреля по декабрь 2025 года в Армении будет действовать новая программа поддержки перемещенных из АрцахаС апреля по декабрь 2025 года в Армении будет действовать новая программа поддержки перемещенных из Арцаха
Группа дружбы Швеция-Армения Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного соглашенияГруппа дружбы Швеция-Армения Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного соглашения
С 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистовС 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в АрменииИностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в Армении
Жители села Касах перекрыли дорогу Аштарак-Ереван, требуя не сокращать маршрутную линию автобуса № 59Жители села Касах перекрыли дорогу Аштарак-Ереван, требуя не сокращать маршрутную линию автобуса № 59
Армения откроет резидент-посольство в Султанате ОманАрмения откроет резидент-посольство в Султанате Оман
Депутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажуДепутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Проклятие исторической справедливости - мнениеПроклятие исторической справедливости - мнение
Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшатьсяИскандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
Читать больше
Комментируемые
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с РоссиейАрмянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией
Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломитьШармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить
Дашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола ПашинянаДашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола Пашиняна
Заявление партии Заявление партии "ДОК": Слухи о задержании Вардана Гукасяна не соответствуют действительности





Армения на уровне замглавы внешнеполитического ведомства представлена на СМИД СНГ в АлматыАрмения на уровне замглавы внешнеполитического ведомства представлена на СМИД СНГ в Алматы