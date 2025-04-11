Пятница, 11 Апреля 2025 20:08

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стефаном Даути обсудил перспективы углубления сотрудничества между странами.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, встреча прошла в рамках Дипломатического форума в Анталье. "Установленный между нашими странами стратегический диалог создал прочную основу для развития качественно нового и более глубокого сотрудничества в различных областях, и мы продолжаем совместные усилия в этом направлении", - подчеркнул Мирзоян.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, в ходе встречи собеседники также затронули региональные события. В частности, Мирзоян обратил внимание на четкую позицию Армении относительно подписания мирного договора с Азербайджаном, как важной вехи для установления стабильности на Южном Кавказе.

В рамках встречи, глава МИД Армении и госминистр Великобритании также обсудили вопросы взаимодействия на многосторонних платформах и гуманитарные аспекты сотрудничества.

Напомним, что в Анталье с 11 по 13 апреля проходит дипломатический форум. В дипломатическом форуме с армянской стороны принимают участие Арарат Мирзоян и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.