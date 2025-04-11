Пятница, 11 Апреля 2025 20:07

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Индии Хариванш Нараян Сингх на встрече с вице-спикером парламента Армении Акопом Аршакяном в Ташкенте отметил важность шагов, направленных на формирование группы дружбы Индия-Армения, укреплению парламентских связей и созданию новых перспектив для сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе парламента Армении, в этой связи Аршакян высоко оценил существующее между парламентами двух стран эффективное взаимодействие и подчеркнул, что Армения заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Индией в различных областях.

В ходе встречи Акоп Аршакян также представил процесс мирного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ознакомил индийскую делегацию с правительственным проектом "Перекресток Мира".

В свою очередь, члены индийской делегации выразили поддержку проекту и подчеркнули, что Индия активно поддерживает мирную повестку между странами.

Согласно источнику, в завершение встречи Аршакян пригласил своего индийского коллегу посетить Армению.

Напомним, что проект "Перекресток Мира" является армянской версией проекта по разблокированию всех коммуникаций в регионе после 44-дневной войны в Арцахе.