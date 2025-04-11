Пятница, 11 Апреля 2025 19:05

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян обратилась к компетентным органам с призывом разработать и улучшить механизмы, направленные на выявление и предотвращение случаев физического и психологического насилия в отношении детей в общеобразовательных учреждениях.

Как отметили в пресс-службе офиса Омбудсмена Армении, данный призыв стал следствием получения информации о случаях насилия, а также результатов мониторинга учреждений, занимающихся защитой и уходом за детьми. В ведомстве подчеркнули, что случаи насилия могут возникать из-за непрофессионализма и отсутствия у учителей навыков взаимодействия с детьми.

Отмечается, что в стране, к сожалению, отсутствуют механизмы для выявления, предотвращения и реагирования на случаи насилия в образовательных учреждениях, о чем говорят и оценки международных организаций.

Напомним, что еще в 2024 году Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян заявляла, что с 2023 года в школах были открыты вакансии психолога, однако все еще есть потребность в многочисленных услугах, которые позволят детям чувствовать себя в безопасности, и быть уверенными в том, что если они расскажут о своей проблеме - "наказаны" не будут. Кроме того, министр придала важность наличию соответствующего профессионального ресурса. По ее словам, Министерство в этом направлении проводит работу на нескольких уровнях - по части законодательных изменений, развития компетенций и т.д.