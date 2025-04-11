Пятница, 11 Апреля 2025 18:06

АрмИнфо. На этапе активной защиты прав насильственно перемещенных жителей Арцаха, в информационном пространстве вновь появляются старые уловки, направленные на раскол арцахцев и переключение их внимания от борьбы за свои права.

Как пояснили в пресс-службе Инфоштаба Арцаха, эти манипуляции касаются вопросов возможной коррупции, грабежей и других негативных явлений, которые имели место в Арцахе. "С этой целью также используются некоторые, так называемые, <деятели>, отличившиеся своими деструктивными и вызывающими разногласия действиями в Арцахе. Их цель одна - расколоть общество и не дать арцахцам выступить единым фронтом в защиту своих прав", - пояснили в Инфоштабе Арцаха.

В этом ключе в заявлении напомнили, что 8 ноября 2023 года, учитывая общественный запрос и информацию о явных преступлениях, появившуюся в интернете, президент Арцаха Самвел Шахраманян обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой предпринять действенные меры и дать правовую оценку данной ситуации.

Согласно этому запросу, как уточнили в Инфоштабе Арцаха, в правоохранительных органах, Следственном и Антикоррупционном комитетах Армении были возбуждены уголовные дела, в рамках которых были конфискованы электронные серверы Арцахского инвестиционного фонда и предоставлена запрашиваемая информация. Кроме того отмечается, что по вышеуказанным делам Самвел Шахраманян был допрошен в качестве свидетеля.

"Еще раз обращаемся к заинтересованным органам Армении, особенно к правоохранительной системе, с призывом предпринять конкретные шаги по выявлению и привлечению к ответственности за возможные преступления их исполнителей. Призываем также жителей Арцаха не поддаваться информационным провокациям, сохранять солидарность, проявлять благоразумие и единым фронтом восстанавливать нарушенные права в рамках законодательства Армении", - подытожили в Инфоштабе НКР.

Напомним, что 8 ноября 2023 года президент Арцаха Самвел Шахраманян, в связи с распространенными в социальных сетях публикациями о предполагаемых преступлениях, совершенных должностными лицами Республики Арцах, попросил генпрокурора Армении Анну Вардапетян расследовать сообщения о преступлениях, совершенных должностными лицами НКР.