Пятница, 11 Апреля 2025 17:05

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин отреагировал на антиармянское мероприятие, организованное Азербайджаном в Папском Григорианском университете Святого Престола в Риме.

В заявлении отдела межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина, отмечается, что 10 апреля текущего года в Папском Григорианском университете в Риме по инициативе посольства Азербайджана при Святом Престоле и ряда азербайджанских организаций с участием представителей разных стран состоялась конференция "Христианство в Азербайджане: история и современность".

"В ходе мероприятия по инициативе азербайджанской пропагандистской машины была в очередной раз предпринята попытка отрицания армянской принадлежности историко-культурного наследия Армении и Арцаха, искажения исторических реалий со злонамеренным намерением присвоить их в будущем.

Все это происходит в условиях, когда международное сообщество до сих пор не дало должной оценки геноцидным действиям Азербайджана, нарушению основных прав всех армян, насильственно перемещенных из Арцаха, незаконным и унизительным действиям в отношении армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах, присвоению духовного и культурного наследия Арцаха и полному уничтожению армянских следов.

Мы сожалеем, что столь антинаучное мероприятие было разрешено организовать в помещении католического высшего учебного заведения. В этой связи Первопрестольный Святой Эчмиадзин предпримет необходимые шаги в рамках межцерковного общения", - говорится в заявлении отдела межцерковных отношений.