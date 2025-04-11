Пятница, 11 Апреля 2025 16:47

АрмИнфо. Новый подход предоставления денежной помощи арцахцам ориентирован на то, чтобы побуждать их идти работать. Об этом 11 апреля на пресс-конференции в Ереване сообщил начальник Управления демографии и социальных гарантий семьи Министерства труда и социальных вопросов Армении Артак Арутюнян, касаясь новой программы помощи правительства арцахцам.

Игнорируя серьезные проблемы, с которым сталкиваются арцахцы при трудоустройстве о чём они неоднократно сигнализировали, Арутюнян начал рассказывать о критерия соответствия данной целевой программе.

В Минсоцструда не нашли ничего лучше как установить порог, согласно которому, арцахцы, чтобы доказать свою социальную уязвимость, к примеру должны продать автомобиль, на котором спасались от геноцида в сентябре 2023 года, и на который заработали точно не на соцпомощь от правительства Армении.

"Условие участия в программе среди прочего подразумевают отсутствие автомобиля даты выпуска 2017 года и младше или транспортных средств, чей транспортный налог превышает 15 000 драм. Кроме того, семьи не могут стать бенефициарами программы при единоличном владении недвижимым имуществом или если обладают правом на его половину и больше", - заявил Арутюнян.

"За основу выбора нуждающейся семьи было выбрано обстоятельство наличия определенных денежных средств. Теперь бенефициарами программы становятся не отдельные лица, а целые семьи. Если в семье каждый ее член не может обеспечить доход в размере 55 000 драм, то она становится бенефициаром программы", - добавил армянский чиновник.

При этом он подчеркнул, что помощь не будет предоставляться тем, кто находится под опекой государства, а также семьям, включенным в программу социального жилищного фонда.

Хотя, как правило, такие люди больше других нуждаются в программах помощи, поскольку именно нужда их привела к порогу социального жилья. Меж тем, как утверждает Арутюнян, эти люди не испытывают проблем с жильем, поэтому было принято решение исключить их из программы помощи нуждающимся.

Касаясь определения порога дохода, он отметил, что он основан на системе оценки необеспеченности, где этот порог зависит от стоимости продовольственной корзины. По словам чиновника, стоимость минимальной продовольственной корзины была рассчитана на третий семестр 2024 года и составила 34 581 драм, на основе чего и был установлен средний порог необеспеченности в размере 55 000 драм.

При этом представитель Минсоцтруда не стал естественно рассказывать, что минимальная продовольственная корзина в Армении давно не соответствует минимальным потребностям граждан. И те расчеты, на которые они ориентируются, не позволят гражданину Армении не то, что вести достойную жизнь, а даже волочить существование.

При этом Арутюнян не согласился с мнением, что сегодня все арцахцы сталкиваются с проблемой при поиске работы. Он отметил, что по их данным около 26 000 человек имеют работу, из которых 7800 получают доход больше 200 000 драм зарплаты. А про остальных несколько десятков тысяч арцахцев Арутюнян решил также промолчать.

Напомним, что арцахцы массово выступили против новой программы Минсоцтруда Армении по поддержке социально необеспеченных семей. Так, 98 % арцахцев, проголосовали против проекта программы Минсоцтруда, опубликованном на электронной платформе e-draft и доступном для голосования.

Добавим, что уровень безработицы в Армении за 2024 год повысился с 12,4% до 13,9%.

Как свидетельствуют данные Статкомитета РА, за отчетный год численность занятого населения составила 1.168,4 млн. чел. (с годовым спадом на 3,4%), а безработных насчитывалось 187.9 тыс. чел. (с годовым ростом на 12,7%).

По состоянию на февраль 2025г. в поисках работы находилось 1044 чел., из коих 615 женщины и 429 – мужчины.

На 1 марта 2025г спрос со стороны работодателей на рабочую силу сократился на 26,2% годовых - до 2474 чел., а нагрузка на 1 вакантное место выросла на 15,8% годовых - до 22 чел.

При этом, трудоустроиться к марту 2025г удалось 629 гражданам, что на 31,3% уступает показателю годовой давности или же составляет 1,1% от общего числа ищущих работу граждан. Из числа трудоустроившихся 329 чел. - женщины (годовой спад на 24,6%), и 237 чел. - мужчины (годовой спад на 40%).