Пятница, 11 Апреля 2025 16:36

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Армении призывает граждан проявлять бдительность в социальных сетях.

В сообщении ведомства отмечается, что в последнее время широкое распространение получили различные ложные заявления, размещаемые в социальных сетях от имени различных банков страны, которые являются средством получения банковской информации клиентов, выдачи кредитов от их имени и хищения денежных средств.

В профилактическом тематическом видеоролике МВД раскрыло ложные сведения и схемы мошенничества, распространяемые от имени одного из армянских банков. В ближайшем будущем будут рассмотрены аналогичные преступные механизмы хищений, связанные с другими банками, с целью предотвращения их распространения.

"Уважаемые граждане, не сообщайте никому личную информацию и пароли, не переходите по незнакомым ссылкам, не доверяйте подозрительным звонкам и страницам в социальных сетях. В случае подозрительного звонка, электронного письма или рекламы от имени банка обратитесь в его колл-центр. Если же вы попались на удочку мошенников, обратитесь в полицию", - говорится в сообщении.