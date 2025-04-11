Пятница, 11 Апреля 2025 16:20

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-службу турецкого президента, Эрдоган также заявил, что Турция хочет видеть Азербайджан архитектором мира на Южном Кавказе, и что Турция также осторожно продолжает процесс нормализации отношений с Арменией.

Сообщается, что стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан продолжат предпринимать шаги по развитию сотрудничества во многих областях, особенно в сфере энергетики, транспорта и оборонной промышленности.